Tag your दिवाना and दिवानी’s .. Meanwhile @mandanakarimi waiting for us to walk her out to the mandap 😂 #baratkithe? #nowwesynchronizedDesidancing #fullimprov #howwesoinsync #indianwomenrepresent #hangoutwitgdancersenough #getyouyourownflow #whatyouknowboutthat #YT #दिवानी #दिवाना

A post shared by ⚡Lady RocknRolla ⚡ (@banij) on Mar 7, 2017 at 1:26am PST